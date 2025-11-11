Москвич получил 17 лет за убийство полуторагодовалого внука

Надолго отправится в тюрьму за жуткое преступление 51-летний москвич, в пьяном угаре убивший своего полуторагодовалого внука. Дедушка безуспешно пытался успокоить малыша, но быстро устал исполнять роль няни и со всей силы ударил ребенка головой о стену!

Как сообщал ранее «МК», страшная трагедия произошла весной в доме на улице Твардовского. Впрочем, садист и раньше доставлял немало беспокойства своим домочадцам. Ранее он работал проходчиком на строительстве подземных коммуникаций, потом попытался стать брокером, но прогорел и занялся домашним хозяйством — начал активно воспитывать детей своей падчерицы, 9-летнюю девочку и годовалого мальчика. Впрочем, женщина не любила прибегать к его помощи, так как с конца 2024 года он почти ежедневно употреблял алкоголь. Периодически тиран поколачивал жену, но та не только не боролась с пагубной привычкой, но даже сама покупала ему спиртное.

В начале апреля родители малыша решили поменять в квартире проводку и на время отвезли сына к бабушке с дедушкой. Хозяин вроде бы был «в завязке», но почти сразу же после приезда внука практически в одиночку выпил полторы бутылки водки. Настала пора укладывать карапуза спать, но тот раскапризничался. Тогда пьяный дедушка схватил его за руку и со всего размаху бросил об стену, потом еще раз. Жена алкоголика попыталась вступиться за внука, но негодяй ударил ее так, что она потеряла сознание. Когда женщина очнулась, малыш уже перестал дышать.

Специалисты выявили у Пронина вторую стадию алкоголизма, который вызывал у него излишнюю раздражительность и агрессию, однако при этом были категоричны: пациент вполне вменяем. Как сообщила руководитель пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, суд приговорил убийцу к 17 годам колонии строгого режима.