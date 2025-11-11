Буддийский ритуал в Китае обернулся массовой гибелью кошек

В Китае традиционный буддийский ритуал «освобождения жизни» обернулся массовой гибелью кошек. Об этом сообщает South China Morning Post.

© freepik

Стоит отметить, что целью ритуала «освобождения жизни» является выпуск животных на свободу в качестве проявления сострадания. Однако в этот раз данная практика закончилась трагедией.

Инцидент произошел в южной провинции Гуандун. По данным SCMP, группа религиозных активистов выпустила более 1100 животных у водохранилища Инцзуй. Их перевозили в клетках на двух грузовиках.

«Когда клетки открыли, многие кошки испугались. Некоторые из них стали забираться на деревья, а другие прыгать в воду, откуда не смогли выбраться из-за истощения и утонили», — говорится в тексте.

Отмечается, что сапсерферы и местные жители пытались спасти тонущих животных, но помочь они смогли только немногим. Кроме того на следующий день на место прибыли волонтеры-зоозащитники, однако большинство кошей находились в тяжелом состоянии или уже были мертвы.

По информации полиции, в ритуале приняли участие десять человек, в их действиях не выявили признаков преступления, поскольку они и раньше проводили подобные акции. При этом общественность с такими выводами не согласилась, обвинив участников произошедшего в жестокости и лицемерии, а зоозащитники потребовали ужесточить контроль за подобными практиками.