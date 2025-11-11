В Чечне после обрушения конструкции на похоронах в больницу попали 43 человека

Медицинская помощь после обрушения балкона частного домовладения на похоронах в Чечне понадобилась 84 людям, 43 их них госпитализировали. Об этом, как сообщает РИА Новости, проинформировали в пресс-службе Минздрава Чеченской Республики.

«После обследования и оказания экстренной помощи 43 пациента госпитализированы, двое из них — в отделении реанимации», — говорится в сообщении.

Первоначально сообщалось о 20 пострадавших в результате обрушения балкона во время похорон в Чечне.