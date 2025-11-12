В Чеченской Республике во время похорон обрушился балкон в частном доме. После чего в медучреждения было госпитализировано более 40 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

«За помощью обратились 84 человека. После обследования и оказания экстренной помощи 43 пациента госпитализированы, двое из них — в отделении реанимации», - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что всем остальным медпомощь оказывается амбулаторно. Также в минздраве заявили, что все необходимые лекарства имеются в полном объеме.

Сообщается, что глава минздрава республики Адам Алханов лично контролирует сложившуюся ситуацию. Инцидентом уже занимаются следственный комитет и прокуратура, которые инициировали проверки. Ранее появилась информация, что в одном из сел Гудермесского района Чечни обрушился балкон в частном доме, пострадали десятки человек.