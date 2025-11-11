Прокуратуры Москвы начала проверку после госпитализации 5 школьников

Прокуратура начала проверку после госпитализации 5 детей, которые учатся в 10 классе в школе на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства.

© портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Как уточнили в прокуратуре, школьникам уже оказана необходимая медпомощь, их здоровью ничего не угрожает. Во время проверки сотрудники ведомства выяснят все обстоятельства инцидента, а также дадут оценку исполнения требований закона о несовершеннолетних и об организации профилактической работы.

В свою очередь, директор школы № 1448 Ольга Дмитриева рассказала ТАСС, что детям вызывали скорую помощь из-за странного состояния, которое наблюдалось у учеников во время урока. Она предположила, что школьники употребили рецептурный препарат. После случившегося были вызваны родители пострадавших.

Дмитриева отметила, что сведения об инциденте уже переданы полиции и инспекторам комиссии по делам несовершеннолетних. Директор образовательного учреждения добавила, что школа проведет расследование, по результатам которого будет принято решение о дисциплинарной ответственности учеников.

При этом различные телеграм-каналы сообщили, что школьники отравились транквилизатором, который запили алкоголем.

