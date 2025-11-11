В Китае частично обрушился автомобильный мост

Автомобильный мост частично обрушился в юго-западной китайской провинции Сычуань из-за оползня, пострадавших нет. Кадры произошедшего опубликовало РИА Новости.

Речь идет о недавно открытом 758-метровом мосте «Хунци». Обрушение конструкции произошло на участке, который соединяет центральные районы Китая с Тибетом.

Отмечается, что оползень был зафиксирован 11 ноября на одном из участков шоссе в городском уезде Баркам провинции Сычуань. В связи с этим был введен режим ЧС и мост закрыли для движения. Оставшиеся на мосту автомобили эвакуировали.

«Одиннадцатого ноября около 16.00 (11.00 по московскому времени) из-за усиления оползня произошло обрушение дорожного полотна и въезда на мост на данном участке», — говорится в тексте.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что оползень привел к обрушению подъездной эстакады моста, опор и пролетов. Пострадавших нет, в настоящее время проводится оценка ущерба. Сроки восстановления автомобильного движения не определены.