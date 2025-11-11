Директора учебного заведения в Дагестане задержали за попытку дачи взятки

Директор одного из образовательных учреждений Дагестана задержан по подозрению в даче взятки должностному лицу, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

© СК РФ

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из образовательных учреждений. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый передал 2 млн рублей сотруднику правоохранительного органа. Деньги предназначались за прекращение проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения и в сокрытии выявленных нарушений.

Отмечается, что сотрудник регионального УФСБ от получения денежных средств отказался, после чего подозреваемый был задержан.