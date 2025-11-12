Административное трехэтажное здание загорелось в Новосибирске

Новосибирске локализован крупный пожар, охвативший административное трехэтажное здание на площади в одну тысячу квадратных метров. Об этом сообщили журналистам в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области. Об этом пишет РИА Новости.

По данным спасательного ведомства, инцидент произошел на улице Тургенева. К тушению возгорания были привлечены пожарно-спасательные подразделения, работавшие по повышенному рангу вызова №2.

"Произошел пожар в трехэтажном административном здании. Площадь пожара 1000 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по рангу вызова №2. Информация уточняется", - говорится в сообщении ГУМЧС.

В 07:46 местного времени (03:46 мск) пожар был успешно локализован.

В трехэтажном строении, согласно информации справочника 2ГИС, располагаются 47 различных организаций. Среди них — офисы, студии, пункты выдачи заказов популярных маркетплейсов и другие учреждения, что указывает на потенциально широкий круг пострадавших от происшествия.