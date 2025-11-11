Появились новые подробности обрушения башни «Снежкома»

Жители сразу нескольких домов в подмосковном Красногорске будут вынуждены делать ремонт после обрушения фрагмента колонны при сносе горнолыжного комплекса «Снежком».

Так, в доме на Красногорском бульваре выбило окна на 5-м и 9-м этажах. Рассказывает жительница дома Юлия Миронова:

«Мне соседи позвонили и сказали, что окно разбито. У меня был ребенок дома, но слава богу в другой комнате. Постоянно подобные проблемы возникали. Вечно у «Снежкома» что-то валиться дома трясутся как будто замлетрясение, машины тоже повреждались. Но раньше хоть близко было, а в этот раз метров 500 пролетело. Представьте с какой это силой летело с самого верха! К нам приходил замерщик и сказал, что не только окно разбилось, но и профиль сломался. Под замену все окна, потому что конструкция единая. Еще и с другой стороны дома машина разбита была, срикошетило каким-то образом по странной траектории».

В подмосковном городе Красногорск в микрорайоне Павшинская Пойма при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» произошло обрушение огромной конструкции. В результате падения части опорной колонны пострадали два человека, сообщает TACC.

Кроме того, по данным Telegram-канала Shot, оказались повреждены десятки автомобилей и окна в жилых домах. Их задело обломками конструкции, которые разлетелись на десятки и сотни метров.

В Красногорске во время обрушения конструкций «Снежкома» человека накрыло камнями. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Мы ехали в 30 секундах от этого места. Машина ехала нам на встречу — ее прям накрыло этой волной металлических осколков и грязи. Одного прохожего накрыло лавиной из камней», — рассказала очевидица.

По словам москвички, в момент обрушения строительных обломков она вместе с коллегой ехала на автомобиле недалеко от здания. В момент падения очевидцы услышали сильный грохот и успели затормозить.

Прохожий получил травму ног при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске. В беседе с «Осторожно, новости» пострадавший описал момент обрушения здания.

Россиянин рассказал, что проходил мимо горнолыжного комплекса, когда там проводились работы по сносу. Сначала он услышал громкий звук, а затем ему в ноги посыпались обломки здания.

«У меня какие-то порезы, один просто ушиб (...) Сразу боль не почувствовал, только потом вызвал скорую. Шел по улице к машине каршеринга, смотрю, думал взрыв. Я обернулся, как в кино, на меня полетели камни. Только потом увидел на видео, что они скинули эту конструкцию», — вспомнил мужчина.

Сейчас россиянин хромает на одну ногу. Пострадавший намерен обратиться в суд.

Жительница подмосковного Красногорска в беседе с РИА Новости рассказала, что не пострадала при обрушении конструкций демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" благодаря звонку мамы.

Она выходила из дома, когда раздался звонок. Мама попросила "очень срочно" с ней поговорить. В результате девушка задержалась ровно на то время, которое бы она сидела и прогревала автомобиль. На него в результате инцидента упали обломки.

"То есть сейчас я уже понимаю, что автомобиль – это железка, это очень грустно, я не знаю, что теперь с этим делать, но ситуация, что я могла в этот момент оказаться в машине, – это страшнее. Слава богу, цела и здорова", – добавила жительница города.

Другая девушка рассказала, что в момент происшествия находилась дома. Она проснулась от сильного толчка и почувствовала, что ее "шатает". По словам очевидицы, ощущение было похоже на поездку в поезде. После этого она услышала сигнализацию машины и увидела сообщения в чате дома.

Другая девушка, живущая в Красногорске, отметила, что при сносе комплекса ощущаются толчки, похожие на землетрясения, а в соседних домах падает посуда и появляются трещины в зданиях. Кроме того, по ее словам, недавно со стороны стройки упал винт и пробил лобовое стекло машины.

Ущерб от обрушения части конструкции горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске оценивается в 100 млн рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Сам ущерб может составить до 100 млн руб.», — говорится в сообщении.

До этого автоюрист Лев Воропаев рассказал в интервью «Газете.Ru» сообщил, что застройщик, собственник здания или подрядчик по сносу обязаны возместить ущерб, причиненный автомобилям при сносе комплекса «Снежком» в Красногорске. По его словам, граждане, чьи машины пострадали из-за падения осколков, должны сделать независимую оценку причиненного ущерба. Затем нужно направить заказным письмом собственнику здания, застройщику или подрядчику досудебные требования о компенсации ущерба.

Представители компании «Снежная горка», на балансе которой находился горнолыжный комплекс «Снежком», пообещали автовладельцам компенсации за поврежденные машины. По крайней мере, такую информацию они передали автомобилистам на месте сегодняшнего ЧП.

Многие автовладельцы прибыли на место происшествия и рассказали о случившемся репортеру «МК».

- Я примчался с работы спустя два часа после происшествия, - рассказал владелец БМВ Игорь. - Сигнализация сработала в 11:15. У моей машины пострадал бампер, разбито стекло, кое-где царапины.

- Как вы думаете, почему так произошло?

- Они не рассчитали последствия кинетического удара. Если трос дернуть с такой высоты, и дураку понятно, что произойдет. По законам физики это вызовет взрыв грязи и камнепад. Благо людей остановили, не давали пройти, иначе бы и люди могли погибнуть. Каждый год что-то подобное случается здесь, когда идет демонтаж. То люди гибнут, то еще что-то. Экономят, видимо.

