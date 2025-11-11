«Певицу иноагентов» Наоко в третий раз отправили под арест

Вокалистку «Стоптайм» Наоко (Диана Логинова – настоящее имя) в третий раз отправили под арест. Об этом сообщает «Фонтанка».

Суд Санкт-Петербурга снова признал Наоко виновной по ст. 20.2.2 КоАП (организация массового пребывания людей, повлекшего нарушение общественного порядка). Ее приговорили к еще 13 суткам ареста.

Участников группы «Стоптайм», исполнявших на улицах Петербурга песни иноагентов, задержали 15 октября. На следующий день суд арестовал Наоко, Александра Орлова и барабанщика коллектива Владислава Леонтьева по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка. Логинова и Леонтьев получили 13 суток ареста, Орлов — 12.

Утром 29 октября Логинову доставили в суд на слушание по делу о дискредитации российской армии — ей вменяли исполнение песни Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) «Ты солдат». Вокалистку оштрафовали на 30 тыс. руб. Певица получила и еще один арест за мелкое хулиганство — из-за «исполнения песни с нецензурной бранью».