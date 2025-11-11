Подросток из Бразилии нашел человеческий палец в еде из ресторана

14-летний подросток из бразильского Сан-Паулу обнаружил человеческий палец в доставленном из ресторана блюде. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Correio.

Выяснилось, что во время приготовления еды 55-летний повар лишился пальца, так как использовал оборудование для нарезки пепперони. Пострадавший был доставлен в медучреждение для госслужащих. В результате мужчине оказали необходимую помощь и выписали домой.

Повар через некоторое время рассказал, что пытался найти на кухне и в самом оборудовании отрезанный палец. Однако ему так и не удалось этого сделать. В результате санитарные и потребительские службы провели проверку, после чего закрыли ресторан, а все блюда изъяли для экспертизы.

Журналисты отметили, что данный инцидент вызвал большой резонанс в соцсетях.

Ранее в Малайзии 34-летняя женщина отрезала пенис своему возлюбленному, когда узнала, что тот еще не развелся с женой. Как рассказали полицейские, на такие меры подозреваемая пошла из ревности.

Женщину задержали менее чем через два часа после инцидента и изъяли 29-сантиметровый нож, при помощи которого она и нанесла мужчине увечья. Судимостей у подозреваемой нет, тест на наркотики показал отрицательный результат. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами.