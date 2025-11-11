«Окно разбилось, профиль сломался»: новые детали обрушения «Снежкома»

Жители сразу нескольких домов в подмосковном Красногорске будут вынуждены делать ремонт после обрушения фрагмента колонны при сносе горнолыжного комплекса «Снежком».

© Московский Комсомолец

Так, в доме на Красногорском бульваре выбило окна на 5-м и 9-м этажах. Рассказывает жительница дома Юлия Миронова:

«Мне соседи позвонили и сказали, что окно разбито. У меня был ребенок дома, но слава богу в другой комнате. Постоянно подобные проблемы возникали. Вечно у «Снежкома» что-то валиться дома трясутся как будто замлетрясение, машины тоже повреждались. Но раньше хоть близко было, а в этот раз метров 500 пролетело. Представьте с какой это силой летело с самого верха! К нам приходил замерщик и сказал, что не только окно разбилось, но и профиль сломался. Под замену все окна, потому что конструкция единая. Еще и с другой стороны дома машина разбита была, срикошетило каким-то образом по странной траектории».

Другие жильцы рассказали, что еще раньше из-за сноса «Снежкома» и постоянных обрушений на стройплощадке в доме появилась трещина.