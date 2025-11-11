Число пострадавших при обрушении "Снежкома" в Подмосковье возросло до трех

В подмосковном Красногорске упала опорная колонна демонтируемого бывшего горнолыжного комплекса "Снежком" в Павшинской пойме, сообщила областная прокуратура. Бетонная конструкция рухнула с большой высоты около полудня. Момент падения запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как после удара колонны о землю на дорогу вылетело огромное количество камней и земли, поднялась пыль. ~В результате обрушения конструкции три человека получили травмы~, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. "Мужчина, который в момент обрушения проходил около комплекса, женщина, проезжавшая в автомобиле, и жительница дома, стоящего около "Снежкома", - перечислил источник агентства. Кроме того, ~различные механические повреждения получили более 140 автомобилей~, а в шести квартирах жилых домов NN2 и 5 по Красногорскому бульвару выбило стекла. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и криминалисты. Территориальный следственный отдел ГСУ СК России по Московской области уже возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ. По информации ТАСС, ~к обрушению части опорной колонны могло привести нарушение технологии демонтажа~ - возможно, что не были учтены особенности конструкции и материалов. Также будут рассмотрены и другие причины происшествия. Городская прокуратура проверит соблюдение подрядной организацией ООО "Развитие" требований градостроительного законодательства при производстве работ и их соответствие проекту сноса. "Что за беспредел происходит?" Мужчине, который шел рядом со "Снежкомом" в момент обрушения, перебило осколками ноги. По информации Telegram-канала Baza, прохожего "накрыло лавиной из камней и металлических фрагментов". Сейчас мужчина находится в травмпункте. ~"Апокалипсис! Сейчас вот эту колонну взрывали~ У меня повреждения - ноги все… Короче, я прямо под взрыв попал Что за беспредел происходит?" - поделился он впечатлениями после инцидента. При обрушении колонны "Снежкома" в квартирах соседнего дома тряслась мебель, рассказала местная жительница Алиса. Она находилась в квартире вместе с сыном. "Услышали громкий звук. Диван трясло - падение было довольно ощутимое, хотя до "Снежкома" нам, наверное, метров 200 Было много пыли, много земли со стройки", - поделилась она в беседе с "Газетой.Ru". Кроме того, в машинах, которые были припаркованы рядом с объектом, выбило стекла, уточнила Алиса. В марте прошлого года на территории "Снежкома" также произошло обрушение конструкции. Алиса подчеркнула, что ее супруг и дети тогда чудом не пострадали. "Перед ними в пяти метрах упала конструкция. Это засняли камеры уличного видеонаблюдения. Если бы конструкция упала ближе, это могло бы привести к плачевным последствиям. Дети очень сильно испугались, они успели отбежать вместе с папой", - добавила она. Кто возместит ущерб? Ущерб от обрушения оценивается в 100 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза автостраховщиков. Представители подрядной организации и муниципальной власти намерены связаться с каждым владельцем автомобиля для оформления необходимых документов и возмещения убытков, сообщили в городской администрации. Однако ~собственникам необходимо обратиться в полицию для фиксации обстоятельств повреждения машины~, объяснил автоюрист Лев Воропаев. По его словам, сотрудник полиции должен составить протокол осмотра и взять объяснение от водителя. Граждане, чьи машины пострадали из-за падения осколков, должны сделать независимую оценку причиненного ущерба, отметил он в беседе с "Газетой.Ru". Затем нужно отправить заказное письмо собственнику здания, застройщику или подрядчику с досудебным требованием о компенсации ущерба. Если автовладелец столкнется с отказом или бездействием, ему нужно подать в суд исковое требование. С большой долей вероятности суд встанет на сторону истца и потери возместят в полном объеме, добавил юрист. "Снежком" был открыт в 2007 году как первый в России всесезонный горнолыжный комплекс. Он прекратил свое существование в ноябре 2021 года после банкротства владельца. Затем начались демонтажные работы, в ходе которых происходили различные инциденты. В частности, в 2023-м упал башенный кран, крановщик получил травмы. А в декабре 2024-го погиб рабочий - на него упала металлическая балка.