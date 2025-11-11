Прокуратура и СКР занялись обрушением башни "Снежком" в Красногорске

Не менее трех человек получили травмы и ранения при частичном обрушении демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" в подмосковном Красногорске во вторник, 11 ноября.

Как сообщает ТАСС, пострадали проходивший мимо комплекса мужчина и жительница близлежащего дома, а также женщина в проезжавшем неподалеку автомобиле.

Областное Министерство здравоохранения уточнило, что одному из пострадавших не потребовалась госпитализация.

Не обошлось и без материального ущерба. Как рассказали в региональных оперативных службах, в результате обрушения выбиты стекла в шести квартирах жилых домов 2 и 5 по Красногорскому бульвару. Повреждены также 145 автомобилей.

Красногорская городская прокуратура инициировала проверку соблюдения градостроительного законодательства при проведении работ по сносу горнолыжного комплекса "Снежком". Ведомство установило, что при проведении работ по сносу объекта с большой высоты упала бетонная конструкция.

В региональном главке Следственного комитета отчитались о возбуждении уголовного дела. Как уточняют "Известия", дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Один из пострадавших, которого цитирует Telegram-канал "Осторожно, новости", рассказал о намерении обратиться в суд. При этом в администрации Красногорска пообещали возместить материальный ущерб владельцам автомобилей, получивших повреждения.