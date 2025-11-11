Бродячие собаки напали на девочку в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле стая бродячих собак едва не растерзала маленькую девочку. К счастью, стаю отогнал проходивший мимо мужчина.

Опасная ситуация возникла утром 7 ноября на улице Оплетина, пишет «Уральский меридиан». Девочка шла в школу, когда из подъезда дома №11а выскочили агрессивные псы. Неизвестно, чем бы закончилось дело, если бы проходивший мимо мужчина не сумел отогнать стаю.

По словам мамы пострадавшей девочки, ребенку пришлось поставить вакцину от бешенства. Родители написали заявление в полицию. Кроме того, заявление направлено в мэрию Нижнего Тагила.

Женщина утверждает, что собак прикормили жильцы дома по адресу Оплетина, 11а и даже устроили для них лежанку.

«ФедералПресс» писал о проблемах с созданием собачьих приютов в свердловских городах.