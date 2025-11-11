«Вокруг все пылало»: очевидцы рассказали о взрыве в Нью-Дели

Очевидцы взрыва в туристическом районе Нью-Дели заявили, что видели пылающие машины и смогли помочь нескольким пострадавшим. Об этом они рассказали Rutply.

Взрыв в Нью-Дели произошел десятого ноября - автомобиль Hyundai i20 взорвался у станции метро «Красный форт». В результате взрыва стоявшие рядом машины загорелись.

Жертвами взрыва стали 13 человек, еще 20 пострадали. Полиция рассматривает версию о теракте.

«Вокруг все пылало. Мы видели, как рикши [повозка, которую за оглобли тянет человек - прим.ред.] взлетали в воздух», - рассказал один из очевидцев.

Другой мужчина рассказал, что очевидцы помогли двум-трем пострадавшим. Их отправили в больницу на рикшах.