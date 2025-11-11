В Сухуме во время стрельбы на похоронах пострадали пять человек, сообщил глава МВД Абхазии Роберт Киут.

«Во время похорон в Сухуме неизвестный выстрелил из укрытия. Пять человек доставлены в больницу», — приводит его слова Sputnik Абхазия.

Киут уточнил, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Объявлен план «Перехват».

