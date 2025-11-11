Военный вертолет разбился на границе Грузии и Азербайджана

У границы Грузии и Азербайджана произошла авиационная катастрофа. Военный вертолет, принадлежавший Вооруженным силам Турции, потерпел крушение в приграничном районе.

Об этом инциденте сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на грузинский телеканал "Имеди".Телеканалом опубликовано видео, на котором видно, как падает вертолет, но детали на видео сложно рассмотреть.

Подробности ЧП пока уточняются.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины катастрофы.

Данные о возможных пострадавших или жертвах на момент подготовки сообщения не поступали.