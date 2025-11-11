Пострадавшие и разбитые дома и машины: кадры с места ЧП в Красногорске

В Красногорске при обрушении конструкции горнолыжной трассы «Снежком» пострадали люди. Как сообщает Telegram-канал Baza, один из прохожих получил травму ноги и упал на пешеходную часть. Кроме этого, в одной из квартир соседнего дома из-за лопнувшего оконного стекла пострадала женщина.

В результате инцидента повреждено более 60 автомобилей. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Всесезонный горнолыжный комплекс «Снежком» был открыт в 2008 году в микрорайоне Павшинская пойма города Красногорска. Он проработал 14 лет и был закрыт в 2022 году. Демонтажные работы стартовали в начале 2023 года и продолжаются до сих пор.