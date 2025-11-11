Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина больше недели травила бабушку и дедушку, наблюдая, как они умирают. Об этом RT сообщил источник.

Близкие семьи говорят, что между родственниками часто были конфликты из-за денег. Экс-мэр ежемесячно давал Екатерине 200 тыс. рублей, но она заявляла, что ей этого мало.

«Приходила к ним, скандалила. А у него и так были проблемы со здоровьем из-за последствий ковида. Какое-то время они даже перестали внучку пускать к себе в квартиру», — приводит Telegram-канал RT слова собеседника.

По его словам, в декабре 2024 года Екатерина стала ежедневно навещать бабушку с дедушкой. Собеседник утверждает, что каждый раз она незаметно подсыпала им в еду какие-то вещества, чтобы отравить.

Виктору и его жене становилось всё хуже. Екатерина сама призналась на допросе, что около десяти дней наблюдала, как пожилые люди мучаются и умирают.

«Когда Виктор с женой умерли, внучка расчленила тела и выбросила в мусорные контейнеры. Следователи до сих пор не смогли найти крупные останки тела, но обнаружили небольшие частички в квартире», — добавил источник.

RT также поговорил с близким другом Виктора Тархова Александром Кузнецовым. Он вспомнил, как летом 2024 года тот жаловался ему на внучку.

«Вообще он про проблемы в семье не любил говорить, но у него будто накипело, и он выпалил, что внучка институт не окончила, работать не хочет, только давай ей деньги!» — поделился собеседник.

Виктор Тархов пропал в начале этого года. Его близкие не могли с ним встретиться, а с его телефона постоянно приходили смс о том, что мужчина занят. Друг экс-мэра обратился в полицию.

Убившая экс-мэра Самары внучка выступила с ужасающим откровением

Выяснилось, что супруги мертвы, а их тела были расчленены. В убийстве бабушки и дедушки обвиняют их внучку.

Ранее суде Екатерина Тархова заявила, что не хотела убивать дедушку и бабушку.