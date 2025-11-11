В ЯНАО пьяный мужчина избил подростка и требовал с него 100 тысяч рублей
В селе Панаевск Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа задержан местный житель, подозреваемый в избиении подростка и вымогательстве у него денег.
Также по имеющимся данным нападавший сопровождал свои действия угрозами убийством в случае невыполнения его требований.
Законный представитель пострадавшего сообщил об инциденте в правоохранительные органы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о вымогательстве с применением насилия. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Калужской области были задержаны трое подозреваемых, которые в Москве обманом заманили в автомобиль подростка и, угрожая оружием, требовали денег.