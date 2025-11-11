В ЯНАО пьяный мужчина избил подростка и требовал с него 100 тысяч рублей

В селе Панаевск Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа задержан местный житель, подозреваемый в избиении подростка и вымогательстве у него денег.

«По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на детской площадке нанёс подростку множественные удары по голове и потребовал передать ему 100 тыс. рублей», — сообщает URA.RU со ссылкой на Тelegram-канал пресс-службы СУ СК России по округу.

Также по имеющимся данным нападавший сопровождал свои действия угрозами убийством в случае невыполнения его требований.

Законный представитель пострадавшего сообщил об инциденте в правоохранительные органы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о вымогательстве с применением насилия. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

