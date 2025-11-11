15-летнюю участницу "бойцовского клуба" изолировали

В Краснодаре задержаны члены банды подростков, которые избивали сверстников. Среди участников оказалась 15-летняя школьница с особенностями здоровья.

В СК по региону уточняют, что установлены шесть подростков – участников этой группы, которая устраивает драки и избивает жителей, в том числе и детей в микрорайоне Губернский в Краснодаре.

15-летняя девочка избила ребенка младше ее на год, она уже состоит на учете подразделении по делам несовершеннолетних, на ее отца составили административный протокол, уточняет РИА Новости. Девушку с особенностями здоровья поместили в спецучреждение закрытого типа. Остальным подросткам избрали меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества.

В СК возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ, другие участники "бойцовского клуба" устанавливаются.