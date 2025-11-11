В Красногорске во время обрушения конструкций «Снежкома» человека накрыло камнями.

Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Мы ехали в 30 секундах от этого места. Машина ехала нам на встречу — ее прям накрыло этой волной металлических осколков и грязи. Одного прохожего накрыло лавиной из камней», — рассказала очевидица.

По словам москвички, в момент обрушения строительных обломков она вместе с коллегой ехала на автомобиле недалеко от здания. В момент падения очевидцы услышали сильный грохот и успели затормозить.

В Красногорске при разборе «СнежКома» произошло обрушение

Инцидент произошел 11 ноября. Обрушение конструкций случилось при сносе остатков горнолыжного комплекса «Снежком». По словам местных жителей, после обрушения в домах микрорайона Павшинская пойма пропали свет и интернет. Число автомобилей, поврежденных при сносе, превысило 100. По данным РИА «Новости» в результате обрушения пострадал человек, его госпитализировали. Telegram-канал Baza утверждает, что пострадавших минимум двое.