В Москве мужчину приговорили к 12 годам колонии за разбойное нападение на офис

Суд приговорил к 12 годам лишения свободы мужчину, который в составе преступной группы под видом обыска совершил разбойное нападение на офис кредитного потребительского кооператива "Народный" в 2018 году в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя Таганской межрайонной прокуратуры суд приговорил 40-летнего Антона Костищина к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он осужден по пп. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц, организованной группой)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в июле 2018 года участники преступной группы, в которую входил Костищин, переодевшись в одежду с символикой одной из российских спецслужб, под видом обыска ворвались в офис кредитного потребительского кооператива "Народный". Там они применили насилие в отношении сотрудников и в течение двух часов незаконно удерживали их, нанося побои и угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья. После этого они похитили имущество и деньги на общую сумму не менее 484 млн рублей. Затем, переодевшись в гражданскую одежду, злоумышленники скрылись с места преступления.

Как пояснили в прокуратуре, Костищин скрылся от правоохранительных органов, поэтому уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, он был объявлен в розыск и задержан на территории РФ в январе 2024 года.

Его сообщник ранее также осужден на длительный срок.