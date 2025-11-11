Десятки человек пострадали во время обряда в Чечне

Десятки человек пострадали во время похорон в селе Ишхой-Юрт в Чечне. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации издания, жители села собрались на деревянном балконе одного из частных домов, чтобы наблюдать за обрядом, и конструкция обрушилась.

Врачи госпитализировали с различными травмами 20 человек. Подробности об их состоянии не приводятся.

