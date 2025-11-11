Россиянин ради подарка девушке украл розы из цветочного магазина

На Сахалине 25-летний мужчина ради романтического подарка девушке ограбил цветочный магазин. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в цветочном магазине, расположенном в одном из торговых центров города. По заявлению сотрудницы магазина, неизвестный похитил 16 роз на общую сумму в 4,4 тысячи рублей. Вор воспользовался тем, что продавец отвлеклась, схватил букет и скрылся с места происшествия.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого, которым оказался ранее судимый местный житель. Предварительно, похищенные цветы он подарил девушке. В ходе расследования также выяснилось, что он может быть причастен еще к двум грабежам. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.