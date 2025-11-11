В Красногорске  при разборе «СнежКома» произошло обрушение

Бетонная глыба упала с башни закрывшегося всесезонного горнолыжного комплекса «СнежКом» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает msk1.ru.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Видно, что бетонная глыба откололась от верхней части конструкции и рухнула на землю. От нее разлетелся строительный мусор: он накрыл не только машины, но и случайного прохожего. О его состоянии пока ничего неизвестно.

По словам местных жителей, грохот был такой силы, что его было слышно во всех окрестных домах. На месте работает полиция.

Напомним, что комплекс расположен в микрорайоне Павшинская пойма. Он являлся самым большим искусственным горнолыжным комплексом в России. Его снос начался в марте 2023 года.

Это уже не первый инцидент, произошедший с комплексом после его закрытия. В сентябре 2023 года там случился пожар, а в декабре 2024 года погиб рабочий из-за обвала металлоконструкций.