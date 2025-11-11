Камерунец в Москве получил три года колонии за «трансформацию» бумаги в доллары

Камерунский гражданин Ханс Таби Таканг признан судом виновным в мошеннических действиях. Он обманом убеждал людей в возможности превращения обычной бумаги в американскую валюту посредством некоего ритуала. За свои действия он получил наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Во время судебного процесса государственный обвинитель настаивал на более суровом приговоре – 5,5 лет заключения в колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент телеканала РЕН ТВ, присутствовавший на заседании.

Таканг полностью признал свою вину. В своё оправдание обвиняемый заявил, что совершать противоправные действия начал после того, как упал с большой высоты на стройке. Помимо этого, он выразил желание полностью компенсировать нанесённый ущерб обеим жертвам обмана.

С сентября по октябрь 2022 года мошенник регулярно связывался с одним из пострадавших, используя различные уловки, чтобы заслужить его доверие. Таканг убеждал жертву в существовании эксклюзивного ритуала, позволяющего получить настоящие доллары. Суть ритуала, по его словам, заключалась в обработке пятитысячной купюры особым раствором и последующей выдержке денежной массы в фольге. После этих манипуляций, как он утверждал, бумагу можно было превратить в стодолларовые банкноты.

В результате обмана, мошенник получил от потерпевшего 500 000 рублей, которые также обещал превратить в валюту. После получения денег, камерунец скрылся. Аналогичную схему он провернул со вторым потерпевшим, с которым познакомился в ресторане "Самарканд". На этот раз Таканг рассказал о неких "специальных" бумагах, якобы присланных его матерью из Камеруна, которые, после колдовского ритуала, превратятся в доллары. Второй потерпевший оказался более доверчивым и отдал мошеннику 1,2 млн рублей.