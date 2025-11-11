Суд приговорил мужчину к 17 годам колонии за убийство внука в Москве

Столичный суд вынес приговор 51-летнему мужчине, признав его виновным в убийстве своего внука в квартире дома на улице Твардовского. Фигуранту назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры Москвы, вынесен приговор в отношении 51-летнего жителя столицы. Он признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), — рассказала Нефедова.

Злоумышленник будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Мужчина совершил преступление 5 апреля этого года. Он, будучи пьяным, схватил своего внука за ногу и дважды ударил его головой о стену. От полученных травм ребенок 2023 года рождения скончался на месте.

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. В момент убийства малолетнего в квартире также находилась бабушка ребенка. Предварительно, она тоже была пьяна.