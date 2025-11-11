Жительницу Петербурга осудили за госизмену

Суд приговорил к 14 годам колонии общего режима жительницу Петербурга и Карелии за выполнение заданий украинских спецслужб. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудниками управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена противоправная деятельность гражданки РФ Веры Ильиничны Игнатенко 2005 г. р., совершившей преступление, предусмотренное ст. 275 УК РФ (государственная измена). В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Игнатенко, разделяя идеологию одной из террористических организаций и будучи не согласной с проведением специальной военной операции на территории Украины, инициативно установила контакт с представителем СБУ, после чего через сеть Интернет направила сведения, составляющие государственную тайну. В дальнейшем по указанию куратора Игнатенко осуществляла вовлечение граждан в террористическую деятельность", - говорится в сообщении.

Приговор фигурантке вынес Верховный суд Карелии 14 октября. Помимо срока в колонии, Игнатенко на два года лишена права администрировать сайты. Также по отбытии основного наказания на один год будет ограничена свобода ее передвижений.

Итоговое наказание Игнатенко назначено по совокупности с первым приговором, который в декабре 2024 года вынес 1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге. Он признал девушку виновной в покушении на убийство бывшего мужа знакомой (ч. 3 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105) и публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Как сообщала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, Игнатенко создала и администрировала группу в мессенджере, где размещала тексты с призывами подрывать здания силовых структур.