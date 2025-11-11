Сотрудники уголовного розыска УМВД России «Южно-Сахалинск» задержали 39-летнего ранее судимого жителя Башкирии, подозреваемого в серии краж и разбойном нападении. Предварительно установлено, что злоумышленник проникал в торговые организации и заведения общепита, вскрывал кассовые аппараты и похищал деньги. Так, в одном случае он пришёл в кафе перед самым закрытием и спрятался под столом, а когда все сотрудники ушли, забрал из кассы 50 тысяч рублей и скрылся. Кражу из магазина хозтоваров он совершил аналогичным способом, только прятался в туалете. Его добычей стали 33 тысячи рублей. В торговую точку по продаже спиртных напитков злоумышленник проник, взломав монтировкой входную дверь. Там он украл 20 тысяч рублей. Этот же гвоздодёр он использовал, когда вскрывал павильоны в одном из торговых центров. Противоправные действия мужчины заметил охранник и попытался остановить его. Однако правонарушитель замахнулся на него ножом и начал угрожать. Опасаясь за свою жизнь, секьюрити отступил, а налётчик, воспользовавшись моментом, поспешно скрылся. В общей сложности из двух организаций он похитил 38 тысяч рублей. Кроме того, установлена причастность гражданина к хищению банковской карты из куртки посетителя парикмахерской, которая висела на вешалке у выхода. После этого злоумышленник расплачивался похищенной картой в магазинах, потратив 4 тысячи рублей. В отношении жителя Башкирии возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 158 и ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.