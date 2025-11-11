В Уфе мужчина с пистолетом напал на беременную женщину на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Ситуация произошла в полночь в микрорайоне Затон у дома по ул. Ахметова<…> Судя по кадрам, между мужчинами и девушкой произошел серьезный конфликт, переросший в потасовку. Один из уфимцев начал таскать «собеседницу» за волосы, а затем достал пистолет и направил на нее оружие. Уфимка предупредила, что находится в положении», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах заметно, как мужчина положил женщину на капот и взял за ноги, при этом уфимка громко кричала. Далее заметно, как пострадавшая встает и держится за живот.

По информации канала, на место была отправленная следственно-оперативная группа. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

До этого в Москве беременная женщина пострадала в серьезном ДТП, затруднившем движение автомобилей.