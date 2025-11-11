Москвича избили и ограбили в вестибюле метро

Житель Москвы познакомился с двумя мужчинами и начал распивать с ними спиртные напитки. Между новыми знакомыми внезапно произошел конфликт, в ходе которого подозреваемые избили и ограбили потерпевшего в вестибюле станции метро «Каширская». Об этом во вторник, 11 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

© Вечерняя Москва

— Предварительно установлено, что 36-летний потерпевший распивал спиртные напитки с новыми знакомыми, которые после словесного конфликта избили его, забрали ценные вещи и деньги, после чего скрылись, — рассказали на сайте ведомства.

Пострадавшему потребовалась помощь врачей. Его госпитализировали. Правоохранители поймали обидчиков мужчины. Ими оказались 19-летний житель столицы и бывший зэк, приехавший в Москву из Иркутской области. У них изъяли часть похищенного имущества. В отношении мужчин возбудили уголовное дело и отправили злоумышленников в СИЗО.

7 ноября другой конфликт произошел в московском метро. Пьяный мужчина со спины напал на пассажира на станции «Проспект Мира». Он избил потерпевшего и скрылся. Впоследствии злоумышленника задержали и завели на него уголовное дело.