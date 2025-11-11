В Екатеринбурге директор магазина убил коллегу во время застолья

В Екатеринбурге 27-летний директор магазина во время застолья напал на коллег и убил хозяйку дома. Перед происшествием мужчина, по словам очевидцев, находился в состоянии алкогольного опьянения. О происшествии сообщает региональное издание E1.RU.

Вечером Ярослав пришёл в гости к своей сотруднице, 52-летней Ольге, которая работала кассиром в его супермаркете. В доме находились ещё несколько коллег и двухлетняя внучка хозяйки. Когда остальные общались, мужчина стал вести себя неадекватно, взял нож и напал на присутствующих.

Ольга попыталась остановить его, защищая ребёнка и гостей. В результате она погибла на месте.

По данным E1.RU, коллеги характеризовали Ярослава как спокойного человека, но отмечали, что под действием алкоголя он становился агрессивным. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.