Знакомые Усольцевых оценили новую версию пропажи семьи

Таинственное исчезновение семьи Усольцевых в лесах Красноярского края породило множество предположений. Знакомые семьи поделились своими мнениями с aif.ru относительно новой теории, объясняющей исчезновение.

28 сентября в Кутурчинском Белогорье пропали предприниматель Сергей Усольцев, его жена Ирина, пятилетняя дочь Арина и их собака. Поисковые операции, проводимые активно, не привели к обнаружению пропавших. Следственный комитет заявляет, что события не выходили за пределы региона, а основной версией остается несчастный случай.

Некоторые предполагают, что Усольцевы скрылись в Таиланде, однако эксперт Светлана Шерстобоева, работающая в Паттайе, указывает на сложность этого предположения из-за современных технологий биометрического контроля. Друг Сергея, Александр Дымов, считает, что тот мог бы уехать, но инсценировать исчезновение было бы не в его стиле.

«С его-то жизненным оптимизмом, надо либо очень сильно утомиться здесь — до безысходности, во что не верю, либо загореться новым куражом — там, что запросто. Но зачем тогда эта фатальная драматургия? У меня не клеится с его образом», — заявил приятель Усольцева.

Вскрылись шокирующие данные о пропавших в тайге Усольцевых

Ранее СМИ сообщили, что гора Буратинка, расположенная в Красноярском крае, известна своими труднопроходимыми скалистыми образованиями. Это место стало свидетелем таинственного исчезновения семьи Усольцевых. Местные туристы рассказывают, что эти скалы скрывают древние руины, где ранее уже происходили загадочные исчезновения.