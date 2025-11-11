В Саратове при атаке украинского дрона пострадала мирная жительница

Жительница Саратова получила ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, в нескольких домах в Заводском районе оказались выбиты окна.

«Есть одна пострадавшая, врачи оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась», — говорится в заявлении.

Глава региона отметил, что власти детально проговорили вопросы, связанные с восстановлением поврежденных зданий и оказанием материальной поддержки гражданам. Администрация Заводского района должна оказать жителям всю необходимую помощь, в том числе с этой целью на базе близлежащей школы был развернут специальный пункт.

В настоящее время сотрудники профильных служб обследуют место происшествия, чтобы исключить какую-либо опасность для людей. Ожидается, что жители смогут вернуться в свои квартиры после завершения проверки.

«В случае необходимости гражданам предоставят возможность бесплатного размещения в гостиницах», — подчеркнул Бусаргин.

Утром 11 ноября министерство обороны РФ заявило, что ночью над регионами страны сбили 37 украинских БПЛА. Восемь из них перехватили в Саратовской области.