Украинские мошенники внедряют новые схемы вербовки россиян

Злоумышленники с Украины используют новые тактики вербовки граждан России, втягивая в свои схемы как пожилых людей, так и молодежь. Об этом сообщило в своем Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт - Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, схемы мошенничества постоянно совершенствуются и подстраиваются под личные особенности жертв. В результате пожилые граждане теряют свои сбережения и недвижимость, а молодые люди рискуют стать обвиняемыми в соучастии в совершении преступления.

«Новая схема выглядит так: поступает звонок из «военкомата» якобы для уточнения данных, позже звонят якобы из Росфинмониторинга. Жертве говорят, что из военкомата звонили мошенники, которые оформили на человека доверенность. Затем поступает звонок от «следователя» ФСБ и «финразведки», заявляющих, что операции с доверенностью остановлены и нужно помочь поймать жуликов», - пояснили в МВД.

В итоге завербованный человек приносит деньги для «спецоперации», а еще один, также находящийся под влиянием мошенников, забирает их и доставляет по указанному адресу, предупредили в ведомстве.

При этом в МВД обратили внимание на то, что мошенники стараются «максимально подставить» курьера, используя его в качестве «одноразового средства по передаче денег». Однако основная их цель все же состоит в том, чтобы заработать.

Ранее из-за действий мошенников лишилась своей квартиры певица Лариса Долина. На допросе артистка рассказала, что с ней связались «сотрудники» ФСБ. Они прислали видео с якобы сотрудником Росфинмониторинга, заявившим о задержании женщины, пытавшейся оформить кредит под залог квартиры певицы.

Поверив мошенникам, Долина продала квартиру за 112 миллионов рублей и перевела деньги на «безопасные» счета. Только после утечки информации в прессу Долина осознала обман. В ноябре 2025 год суд установил, что певица при афере с ее квартирой не осознавала своих действий.