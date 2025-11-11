СК рассказал о допросах свидетелей по делу о пропаже семьи Усольцевых

Правоохранители допросили свыше 60 человек в рамках расследования уголовного дела после исчезновения в туристическом походе семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета (СК) России.

«Сейчас допрашиваются лица, находившиеся в окрестностях поселка в интересующие даты. Всего по делу допрошено более 60 человек», — рассказала представитель ведомства.

По ее словам, официальной версией пропажи остается несчастный случай.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но вскоре семья перестала выходить на связь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Выдвигались разные версии пропажи семьи: побег за границу, нападение диких животных и даже встреча со старообрядцами. Однако волонтеры, обследовавшие охотничьи домики и туристические укрытия, не нашли следов пребывания пропавших. Наиболее вероятной остается версия о том, что супруги с дочкой могли заблудиться в лесу и замерзнуть. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».