В планируемой Украиной и Великобританией операции по угону истребителя МиГ-31 ВКС России с ракетой «Кинжал» участвовала нежелательная в России организация Bellingcat*, выяснила ФСБ.

«При выходе на командира воздушного корабля разведка использовала уже попадавшую в поле нашего зрения так называемую журналистскую организацию Bellingcat, подконтрольную CIS Великобритании», — сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.

ФСБ пресекла операцию ГУР Украины и британских кураторов, планировавших направить российский истребитель МиГ-31 с ракетой «Кинжал» в район авиабазы НАТО в Румынии, чтобы устроить масштабную провокацию.

ФСБ сорвала операцию Киева по угону МиГ-31 с «Кинжалом»

Для угона самолёта сотрудники ГУР Украины пытались завербовать российских лётчиков — предлагали им по $3 млн (243,7 млн рублей).

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 08.10.2021.