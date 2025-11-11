ФСБ сорвала операцию Киева по угону МиГ-31 с «Кинжалом»

ФСБ России сорвала операцию военной разведки Украины по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО.

Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его британских кураторов по угону за границу сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31 ВКС России, являющегося носителем гиперзвуковой авиационной ракеты "Кинжал", - заявили в ЦОС. "С целью угона воздушного корабля сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российских летчиков, обещая им выплатить 3 млн долларов США. В последующем спецслужба планировала направить самолет с ракетой "Кинжал" в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в городе Констанце, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны", - подчеркнули в ФСБ. "Принятыми мерами планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации сорваны", - заявили в ФСБ.

О базе

В Констанце на юго-востоке Румынии строится самая большая военная база НАТО в Европе в результате расширения 57-й авиабазы ВВС Румынии. Как сообщало в марте прошлого года Румынское телевидение (tvrinfo.ro), в населенном пункте Михаил Когэлничану идут работы по расширению уже существующего военного комплекса, который раскинется на нескольких тысячах гектаров, где будут находиться тысячи американских военных с семьями. Проект военного комплекса на площади 2,8 тыс. га предусматривает расширение инфраструктуры аэродрома, включая взлетно-посадочные полосы и ангары. Как отмечал телеканал, там же будут административные и социальные здания, школы и детские сады, магазины, рестораны, кинотеатр и больница. В городе будут жить 10 тыс. солдат НАТО с семьями и вспомогательным персоналом базы. База будет полностью введена в эксплуатацию в 2040 году.

4 сентября этого года телеканал Digi24 со ссылкой на источники сообщал, что число военнослужащих НАТО на авиабазе Михаил Когэлничану может быть увеличено вдвое по сравнению с первоначальными планами и доведено примерно до 20 тыс., а сама база станет одним из крупнейших хабов для переброски помощи Украине, в том числе боеприпасов и военной техники. Сейчас в Румынии дислоцировано около 5 тыс. военных из стран НАТО, в основном из США, Польши, Франции и Испании.

17 сентября агентство Agerpress сообщило о письме президента Румынии в парламент о том, что он одобрил размещение на 57-й авиабазе Михаил Когэлничану самолетов-заправщиков, контингента США и средств его защиты, а также самолетов ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), предназначенных для сбора разведданных и для наблюдения.

29 октября Минобороны Румынии сообщало о планах США сократить численность американских войск, дислоцированных на восточном фланге НАТО, в том числе размещенных на авиабазе Михаил Когэлничану, оставив в Румынии около тысячи американских военных как гарантию обязательств США по региональной безопасности.