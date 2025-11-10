Майнинговую ферму нашли в зарослях борщевика в Ярославской области
В Ярославской области обнаружили крупную майнинговую ферму, владельцы которой похитили электричества на 8,2 миллиона рублей. Об этом сообщает «Россети Центр».
Нелегальная ферма была обнаружена в деревне Подвязново. Общий объем похищенного электричества составил 832,5 тысяч кВт.ч.
Обнаружить ферму удалось из-за обращения местных жителей, которые жаловались на скачки напряжения в сети. При этом, оборудование для майнинга было найдено в аварийном доме посреди зарослей борщевика.
«За хищение электроэнергии в крупном и особо крупном размере предусмотрена ответственность по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет с выплатой штрафа. Также нарушители оплачивают выставленные счета, значительно превышающие стоимость электроэнергии, использованной законным путем», — напомнили в «Россети Центр».