Майнинговую ферму нашли в зарослях борщевика в Ярославской области

В Ярославской области обнаружили крупную майнинговую ферму, владельцы которой похитили электричества на 8,2 миллиона рублей. Об этом сообщает «Россети Центр».

© Россети

Нелегальная ферма была обнаружена в деревне Подвязново. Общий объем похищенного электричества составил 832,5 тысяч кВт.ч.

Обнаружить ферму удалось из-за обращения местных жителей, которые жаловались на скачки напряжения в сети. При этом, оборудование для майнинга было найдено в аварийном доме посреди зарослей борщевика.