СК отреагировал на ампутацию кистей пациентке московского соццентра

Московские следователи расследуют уголовное дело после случившегося в социальном доме, где 20-летней пациентке пришлось ампутировать кисти рук из-за связывания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Уголовное дело возбуждено по статье 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») УК РФ.

Ранее сообщалось, что пациентку соццентра «Обручевский» могли зафиксировать шерстяными колготками, чтобы она не навредила сама себе. Из-за этого у девушки началась гангрена, спасти кисти рук не смогли.

Уточняется, что департамент труда и социальной защиты населения Москвы сотрудничает со следствием.