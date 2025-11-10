Двое мужчин подорвались на гранате во время ссоры в Кабардино-Балкарии

Двое жителей города Баксана в Кабардино-Балкарии погибли, подорвавшись на гранате во время ссоры из-за денег. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Инцидент произошел ночью 8 ноября у ворот дома по улице Тамбиева.

«Между двумя местными жителями 1965 и 1966 года рождения произошел конфликт из-за долговых обязательств. Во время ссоры один из ее участников привел в действие ручную гранату, в результате чего оба мужчины скончались на месте происшествия», — говорится в тексте.

В настоящее время устанавливаются все детали и причины произошедшего, а также обстоятельства приобретения гранаты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывных устройств и убийстве двух лиц, совершенном общеопасным способом.