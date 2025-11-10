Обвиняемый во взрыве в Куркино забыл о газе и закурил

Обвиняемых во взрыве газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области включил газ в своей квартире и лег спать, а после пробуждения забыл о сделанном и закурил. Об этом РИА Новости сообщили в следственном управлении СК России по Тульской области.

Напомним, что о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в поселке Куркино стало известно 8 ноября. В результате случившегося произошло частичное обрушение стены первого подъезда, кровли и перекрытия второго и третьего этажей. Четыре человека пострадали, в том числе двое сотрудников газовой службы. Подозреваемый во взрыве был арестован на два месяца, ему предъявили обвинение о причинении тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом.

«По версии следствия, обвиняемый открыл газ в своей квартире и лег спать, а затем, проснувшись, решил закурить», — рассказала собеседница РИА Новости.

По словам источника в правоохранительных органах, 37-летнего мужчину разбудил стук в дверь — к нему пришли сотрудники газовой службы, которых вызвали соседи из-за запаха газа.