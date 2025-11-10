NDTV: полиция задержала экс-владельца взорвавшегося в Дели автомобиля
В Индии полицейские задержали экс-владельца взорвавшегося возле Красного форта в Дели автомобиля, сообщает NDTV.
«Салман, бывший владелец взорвавшегося у Красного форта автомобиля, был задержан», — говорится в публикации телеканала в X.
10 ноября автомобиль взорвался возле исторической крепости Красный форт в Дели.
В результате происшествия погибли 13 человек, 24 пострадали. Россиян среди них нет.
News18 со ссылкой на источники сообщил, что один человек был задержан по подозрению в причастности к взрыву.