Россиянка и ее сожитель на протяжении года насиловали десятилетнюю девочку

В Санкт-Петербурге вынесен суровый приговор по делу об изнасиловании и жестоком обращении с малолетней девочкой. Городской суд признал Сохибжона Худайкулова и Анастасию Павлову виновными в совершении тяжких преступлений против ребенка, сообщает объединенная пресс- служба судов.

В течение нескольких месяцев, с июля 2023 года по апрель 2024, обвиняемые проживали вместе с дочерью Павловой в одной квартире. За это время они систематически причиняли девочке тяжелые физические и моральные страдания. Когда ребенок заболела, они сознательно не обращались за медицинской помощью, усугубляя ее состояние.

Худайкулов подвергал потерпевшую изнасилованиям и другим действиям сексуального характера, а также регулярно угрожал убийством ей и ее близким. Павлова, как мать, не только не выполняла свои обязанности по воспитанию и защите дочери, но и участвовала в издевательствах, нанося ребенку телесные повреждения с особой жестокостью.

Суд приговорил Худайкулова к двадцати четырем годам лишения свободы, первые три из которых он проведет в тюрьме. Павлова получила двенадцать лет колонии общего режима. Также с осужденных взысканы значительные денежные суммы в размере полутора миллионов и четырехсот тысяч рублей соответственно в пользу потерпевшей.