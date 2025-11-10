Посольство России отреагировало на взрыв в Нью-Дели
Российские граждане не пострадали в результате взрыва автомобиля в Нью-Дели. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Индии.
«Россиян среди погибших или пострадавших нет», — сказали в полпредстве.
Собеседник агентства в дипмиисси уточнил, что эти «данные предварительны». Источник добавил, что послльство находится в постоянном контакте с индийскими экстренными службами.
Взрыв произошел 10 ноября у выхода из станции метро «Красный Форт». Пострадали как минимиум 24 человека.