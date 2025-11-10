Посольство России отреагировало на взрыв в Нью-Дели

Российские граждане не пострадали в результате взрыва автомобиля в Нью-Дели. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Индии.

«Россиян среди погибших или пострадавших нет», — сказали в полпредстве.

Собеседник агентства в дипмиисси уточнил, что эти «данные предварительны». Источник добавил, что послльство находится в постоянном контакте с индийскими экстренными службами.

Взрыв произошел 10 ноября у выхода из станции метро «Красный Форт». Пострадали как минимиум 24 человека.