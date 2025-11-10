Пенсионерку, столкнувшую в метро девочку, штрафовали за дискредитацию ВС РФ

Пенсионерку Галину Малухину, которая столкнула девочку на пути московского метро, ранее штрафовали за дискредитацию ВС России в Краснодаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно предварительной версии суда, днем 9 ноября 64-летняя Малухина на платформе станции «Таганская» на почве внезапно возникшей личной неприязни столкнула 13-летнюю девочку на пути. Она не пострадала, обратно на платформу ей помогли подняться родители, с которым она находилась в момент происшествия. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, пенсионерка свою вину не признала. По словам Малухиной, она восприняла как личное оскорбление громкий смех и взгляд школьницы. Ей назначили психолого-психиатрическую экспертизу и арестовали почти на два месяца.

Из картотеки судов также стало известно, что 18 февраля Малухина, уроженка Удмуртской СССР, устроила одиночный пикет в Краснодаре с использованием средств наглядной агитации. Речь идет о плакате с высказываниями, направленными против властей России. За эти действия Первомайский районный суд Краснодара признал ее виновной в дискредитации ВС РФ. Пенсионерке был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.