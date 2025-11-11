В Москве на стройке ЖК загорелись стройматериалы

Возгорание стройматериалов произошло на стройке на северо-востоке Москвы, сообщает столичный главк МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Осташковская улица, д. 8. Происходит горение стройматериалов на территории строящегося жилого комплекса", - сказали в главке.

Возгорание оперативно локализовано. Пострадавших нет.

В оперативных службах агентству уточнили, что площадь пожара составляет 60 кв. м. Очаг возгорания находится в котловане, в нем могут находиться газовые баллоны.

Столичный департамент транспорта добавил, что в связи с пожаром перекрыто движение по Тайнинской улице в районе дома 5. Водителей просят объезжать этот участок через Осташковский проезд и Магаданскую улицу.