Адвокаты сестер Хачатурян потребовали прекратить уголовное дело

Адвокаты трех сестер Хачатурян просят следователей прекратить уголовное преследование в отношении девушек, обвиняемых в расправе над отцом. Об этом сообщает ТАСС.

Защита Крестины, Ангелины и Марии также отправила ходатайство об изменении меры пресечения в отношении каждой из сестер, сейчас им запрещено общаться между собой, со свидетелями и менять место проживания.

Так как Михаила Хачатуряна посмертно признали виновным в издевательствах и насилии над дочерьми, адвокаты просят следствие о полном прекращении уголовного дела в отношении девочек. Они правомерно действовали — защищались от преступника, имея на это полное право, отмечают защитники.

Бутырский районный суд Москвы посмертно признал Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми. Мужчину судили за насильственные действия сексуального характера, избиения, изготовление порно и его распространение.

Сестры Хачатурян расправились с отцом 27 июля 2018 года. По версии следствия, девушки изрезали его в московской квартире, так как он издевался над ними.